مروة ناجى: فخورة بدعوتى للانضمام فى مهرجان جرش للموسيقى

قالت المطربة مروة ناجي، إنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان جرش الموسيقي بصورة كبيرة، معبرة:" شرف لي الوقوف على مسرح مهرجان جرش".

مهرجان جرش

وأكدت المطربة مروة ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن مهرجان جلاش من أهم المهرجانات العربية على مستوى العالم العربي، قائلة :"بشكر القاءمين على المهرجان لإتاحة الفرصة لي بالوقوف على مسرح مهرجان جرش".

رئيس مهرجان جرش

وفي السياق ذاته، حرص أيمن سماوي، رئيس مهرجان جرس للموسيقي، على الإشادة بصت الفنانة مروة ناجي بصورة كبيرة، قائلًا:"لنا الشرف أن تشاركي في المهرجان، صوت رهيب، صوت يستحق الدغم الحقيقي، وعلى يقين بأنكي سوف تبهرين الجميع بصوتك العزب من على خشبة مسرح جلاش".