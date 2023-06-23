الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مهرجان جرش: سعيد كون مصر أول دولة ضيف شرف فى تاريخ المهرجان

مهرجان جرش للموسيقى
مهرجان جرش للموسيقى

قال أيمن سماوي، رئيس مهرجان جرش للموسيقى، إن دولة الأردن الهاشمية تحتفل منذ بداية هذا العام بعرس ولي عهد الأردن، معبراً: "الأردن يعيش أجواء فرح وبهجة منذ أشهر بمناسبة عرس الحسين".

وأكد أيمن سماوي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن مهرجان جرش عبارة عن حالة ثقافية عربية كبيرة للغاية، وفي دورته الـ37 مصر أول دولة ضيف شرف في تاريخ مهرجان جرش للثقافة والفنون.

مهرجان جرش

وتابع: "مصر تستحق أن تكون دولة الشرف للمهرجان نظرًا للعلاقات التاريخية المصرية الأردنية القوية، كما أن الدولة المصرية تحرص في كل المناسبات الأردنية على الحضور والدعم".

مصر ضيفة الشرف 

واستطرد: "مسارح مهرجان جرش مسارح أثرية ثقافية قومية كبيرة للغاية وتليق بهذا الحدث والفعاليات الموسيقية العربية، ونحن نحاول من خلال هذا المهرجان التنوع في المحتوى المقدم لإرضاء كافة الأذواق الفنية".

أيمن سماوي رئيس مهرجان جرش التاسعة الأولى المصرية شافكي المنيري

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