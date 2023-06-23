الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد حصد 13 ميدالية.. وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لألعاب القوى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة، لاستقبال الفوج الأول من بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى، في مطار القاهرة بعد عودتهم من البطولة العربية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

واستطاع لاعبو المنتخب المصري تحقيق 13 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية.

وكان في استقبال البعثة، مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، وبعض المسؤولين من الاتحاد.

ووجه الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة سيف شاهين، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الدائم والمستمر ومساندته لألعاب القوى، كما أنه يتمنى أن يحصد الفوج الثاني المزيد من الميداليات المتنوعة.

وحققت اللاعبة لينا عمرو الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز، بينما حصد يوسف بدوي الميدالية البرونزية في سباق 110 متر حواجز.

وحصدت اللاعبة بسنت عوض الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، وحصل علي أشرف على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو.

بينما توج اللاعب تامر أشرف بالميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة، وحصد اللاعب سالم محمد سالم الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع.

وحصل اللاعب مصطفى الجمل على الميدالية الذهبية في مسابقة إطاحة المطرقة، بينما حقق أحمد طارق الميدالية الفضية في مسابقة إطاحة المطرقة.

كما حققت اللاعبة إسراء عويس الميدالية الذهبية ضمن منافسات الوثب الطويل بمسافة 6,56 متر، بينما حقق محمد رجب الميدالية الذهبية في مسابقة المشي، وحصد مصطفى عمرو الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة.

وحصد اللاعب محمد مجدي الميدالية الفضية في سباق دفع الجلة، بينما حققت اللاعبة إيناس غريب الميدالية البرونزية في منافسات الوثب الطويل بمسافة 5,85 متر.

ويضم الفوج الثاني، الذي وصل إلى المغرب، كلًا من  سلامة شومان مدربًا، وتضم قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب كلًا من: ”إيهاب عبد الرحمن، شهاب محمد عبد العزيز، روان أيمن بركات، حسام سلامة”.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري لألعاب القوي البطولة العربية التكريم التقدير الذهبي

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