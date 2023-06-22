الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون يهزم سيراميكا ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر

المقاولون العرب
المقاولون العرب

تأهل المقاولون العرب لدور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 1 / صفر، اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

ويلتقي المقاولون العرب مع الفائز من مباراة أخرى بنفس الدور تجمع بين الزمالك وفاركو.

وسجل جون أوكولي هدف المباراة الوحيد للمقاولون العرب في الدقيقة 73 بعدما انفرد بالحارس قبل أن يضع الكرة بالمرمى.

وشهد اليوم الخميس مباراة أخرى أقيمت في وقت سابق بين بيراميدز ومضيفه الاتحاد السكندري، وانتهت بفوز بيراميدز 1 /  صفر أحرزه فخر الدين بن يوسف من رأسية رائعة في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة الغد بين طلائع الجيش والبنك الأهلي، في ربع نهائي المسابقة.

المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا كاس مصر دور الثمانية ثمن النهائي

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