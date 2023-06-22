مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسى

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن محمد مرسي بعد حلفه اليمين الدستورية بالمحكمة الدستورية اتجه لجامعة القاهرة للاحتفال بتنصيبه بحضور العديد من القيادات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، انتقموا منه في هذا الاحتفال، وذلك لأن الفريق أحمد شفيق أقام مؤتمرًا صحفيًا في بلدته "القرنة" بالأقصر.

ـ جلوس الكتاتني مكان شيخ الأزهر

وتابع أنهم قاموا بنزع اسمه من على الكرسي الخاص به بالصف الأول، وعندما وصل فوجئ بأن "الكتاتني" يجلس مكانه وطلبوا منه الجلوس بالصفوف الخلفية، فغادر شيخ الأزهر بهدوء وقال لهم: "إنتوا بادئين بدري أوي".