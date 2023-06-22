الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة طوجي تكشف سبب مشاركتها في "ذا فويس" فرنسا رغم شهرتها

هبة طوجي
هبة طوجي

كشفت الفنانة اللبنانية هبة طوجي سبب مشاركتها في برنامج "ذا فويس" فرنسا على الرغم من كونها كانت نجمة وقتها وقدمت العديد من الأعمال الغنائية على مدار 7 سنوات قبله.

قالت طوجي خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية CBC إنها شاركت في برنامج "ذا فويس" عام 2015، وكان لديها ألبومات غنائية وقتها وقدمت أغاني على مسارح كثيرة هامة بلبنان كما شاركت في المسرح الغنائي وقدمت مسرحيات غنائية من إمضاء الرحبانية.

وتابعت "اتصلوا بي من برنامج ذا فويس وعرضوا على المشاركة بالبرنامج وأول جواب كان لأ، لأني لن أشارك وأنا أغني من 7 سنوات ومن يتحدث معي قال لن أخذ جوابك الآن فكري وساتصل بكِ مجددًا".

حبها للموسيقى الغربية هو من دفعها للمشاركة بالبرنامج

أشارت إلى أنها تحب الموسيقى الغربية وتحب أن يكون لديها تجربة بها وأن يكون لديها فرصة وفكرت في "ذا فويس" فيما بعد وماذا سيفتح لها من آفاق جديدة ويعرفها بجمهور جديد، موضحة أن البعض ينظر إليه على أنه برنامج للهواة، لكنه للأصوات وممكن تكون مشهور أم لا. 

وأكدت أن الإعلام الفرنسي غطى مشاركتها وسلط الضوء عليها وشاركت بعده في العديد من أعمال "ديزني" وقدمت شخصية ياسمين في فيلم "علاء الدين"، ومسرحية "أحدب نوتردام"، وبعدها الناس فهمت سبب مشاركتها بالبرنامج. 

هبة طوجي ذا فويس فرنسا نجمة الأعمال الغنائية الموسيقى الغربية الاعلام الفرنسى

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