بداية صيف قوى.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس 22 يونيو، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال أسبوع مقبل، بداية من الجمعة 23 يونيو 2023 وحتى الأربعاء 28 يونيو 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حالة طقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين.

ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من طقس الأيام المقبلة، مناشدة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشيرة إلى أن حال التعرض لها يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك وجود نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه حتى الأحد المقبل 25 يونيو 2023، سيشهد الطقس نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء غطاء للرأس عند الخروج في الشمس، والإكثار من السوائل والمرطبات، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على كافة الأنحاء



القاهرة 33 22

6 أكتوبر 34 21

بنها 33 22

دمنهور 32 21

وادي النطرون 34 20

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 21

دمياط 30 21

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 21

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 35 20

نخل 34 17

كاترين 31 14

الطور 32 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 28 21

السلوم 29 18

سيوه 35 20

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبورماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 22

بني سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 34 22

سوهاج 35 24

قنا 40 28

الأقصر 38 26

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 26

أبوسمبل 39 27