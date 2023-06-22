الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة طوجي: "نتشارك أنا وزوجي وأولادي في حب الموسيقى"

هبة طوجي
هبة طوجي

قالت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، إنها تعطي أولوية خاصة لعائلتها وبيتها، مشيرة إلى أنه رغم حبها للغناء إلا أنها تشعر بسعادة غامرة عند عودتها لمنزلها ولقاء أولادها وزوجها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، أن زوجها العازف إبراهيم معلوف، يتفهم صعوبات المجال وعندما تتحدث معه عن مشكلات بالعمل يكون داعمًا كبيرًا لها ويننسق العمل معها حتى يكون أحد منهما برفقة نجليهما حال انشغال الآخر.

دور الموسيقى في حياتهما

وأشارت إلى أن الموسيقى تلعب دورًا هامًا في حياتهما، مشيرة إلى أن زوجها يعزف بيانو وجيتار بالمنزل ونجليهما يحبان الاستماع للموسيقى.

هبة طوجي إبراهيم معلوف العازف الموسيقى عائلتها

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