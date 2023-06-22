قناة الناس| محمد مهنا: الصبر مقام من مقامات السائرين إلى الله (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الصبر مقام من مقامات السائرين إلى الله، وهو إمساك النفس عن جزع كامن فيها.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن هناك صبر على الأحكام، وتعني مجاهدة النفس والصبر عن الشهوات والمعاصي، ومجاهدة النفس على الطاعة، فمن الممكن أن يبتلى شخص بدنيا أو عز وغنى يصرفه عن الله، ومن ثم يحتاج صبر على الأقدار.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.