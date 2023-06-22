الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| محمد مهنا: الصبر مقام من مقامات السائرين إلى الله (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الصبر مقام من مقامات السائرين إلى الله، وهو إمساك النفس عن جزع كامن فيها.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن هناك صبر على الأحكام، وتعني مجاهدة النفس والصبر عن الشهوات والمعاصي، ومجاهدة النفس على الطاعة، فمن الممكن أن يبتلى شخص بدنيا أو عز وغنى يصرفه عن الله، ومن ثم يحتاج صبر على الأقدار.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الصبر الطريق إلى الله الصبر على الأحكام والأقدار الصبر مقام من مقامات السائرين

الأكثر قراءة

تيتانيك تلتهم طاقم غواصة تيتان.. الإعلان رسميًا عن مقتل الأثرياء الخمسة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. تفاصيل

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

النيابة تطلب التحريات فى دهس محاسب لفتاة بـ"الخطأ"

خبير يكشف كيفية اكتشاف حطام الغواصة المفقودة "تيتان"

"الملا" يبحث مع وفد “كوفببك” الكويتية فرص زيادة استثمارات الشركة بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية