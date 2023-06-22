الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جامعة الدول تدين اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية

الاحتلال
الاحتلال

دانت جامعة الدول العربية الجرائم والاعتداءات الإرهابية من قبل مستوطني الاحتلال على عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؛ ما أدى إلى إصابة العشرات.

وحمَّلت جامعة الدول، في بيان اليوم، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، محذّرةً من أن جرائم المستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ستفشل أي مساعٍ أو جهود دولية وإقليمية لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام وإحياء فرص حل الدولتين.

وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الجرائم الخطيرة والمتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني ومساءلة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

جامعة الدول العربية الدول العربية الاحتلال القرى الفلسطينية الضفة الغربية

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