ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية محظور بيعها وتداولها خلال حملة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة، من إدارة تموين مركز يوسف الصديق، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة، وقد تمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محملة ٣٠ شيكارة سماد زراعي مدعم زنة الواحدة ٥٠ كجم يحظر التداول في الأسواق، وتم التحفظ على السماد بمعرفة الجهة الضابطة وتسليم المتهم للقسم المختص.

وفي السياق ذاته تمكنت الحملة من ضبط تروسيكل محمل بعدد ١٤ شيكارة سماد مدعم يحظر التداول في الأسواق، زنة الشيكارة ٥٠ كجم، وتم اتخاذ الإجراء القانوني ضد المتهم، وتحررت المحاضر اللازمة حيال الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

وفي وقت سابق، أوضح المهندس سيد حرز الله، خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد، مشيرًا إلى أن المديرية وفرت عدد 81 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بواقع عدد 34 منفذًا ثابتًا، وعدد 47 منفذًا متحركًا.

وأوضاف أن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة، بواقع عدد 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالفيوم، ومنفذًا ثابتًا، وعدد 7 سيارات متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وعدد 6 منافذ ثابتة، وعدد 20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعدد 18 منفذًا ثابتًا "منافذ أمان"، وعدد 20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لوزارة الداخلية، وعدد 6 شوادر لبيع اللحوم تابعة للمحافظة.