إصابة 8 عمال إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الفيوم الصحراوي

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثصر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق “القاهرة - أسيوط” الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، خلال عودتهم من عملهم في أحد المزارع، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق “القاهرة - أسيوط” الصحراوي الغربي، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي قبل الطريق الإقليمي بنحو 6 كيلو، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث ، وتم جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم.