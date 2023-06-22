الخميس 22 يونيو 2023
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سياسي

نائب التنسيقية يوصي بعودة مسرح الطفل.. واستخدام بيوت الثقافة في المحافظات

محمد غنيم عضو تنسيقية
محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب ارادة جيل، إن استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، أولت اهتمامًا بالغًا بالصناعات الثقافية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية». 

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب إرادة جيل، بتعميم فكرة استخدام بيوت الثقافة في مختلف المحافظات لعمل برامج و دورات بمقابل رمزي في (الموسيقى - الفنون التشكيلية - المسرح - السينما - كتابة السيناريو- الإخراج) ومجانا لغير القادرين، كذلك ضرورة التنسيق ما بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية في دعم الأنشطة الثقافية.

وأشار إلى ضرورة عودة مسرح الطفل وتنمية المواهب في مختلف المحافظات بالتنسيق مع المركز القومي لثقافة الطفل، كما دعا إلى تغيير اللائحة الخاصة بالعروض المسرحية للفرق القومية على أن تكون العروض المسرحية للفرق القومية بسعر تذكرة رمزى، كذلك تعميم فكرة سينما الشعب بمختلف المحافظات و دعوة أبطال الأعمال السينمائية المقدمة للحضور.

وشدد عضو التنسيقية، على ضرورة إعداد استراتيجية تضمن التسويق الجيد للعروض المسرحية للفرق القومية الحاصلة على المراكز المتقدمة في المسابقات وعرضها على القنوات الفضائية، مؤكدا على أهمية ضمان عدالة توزيع الخدمات الثقافية على مختلف محافظات الجمهورية وفقاً للتعداد السكاني.

محمد غنيم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب إرادة جيل التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

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