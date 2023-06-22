لمدة 48 ساعة.. غلق كلي لمدخل نفق طريق الواحات بالجيزة

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة غلق كلي لمدخل نفق طريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتى (دريم والفردوس) اتجاه طريق الفيوم لمدة يومين، وذلك لأعمال مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي.

وقال مصدر أمنى إنه تَقرر غلق كلي لمدخل نفق طريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتى (دريم والفردوس) اتجاه طريق الفيوم لمدة يومين.

أضاف المصدر ابتداءً من صباح غدٍ الجمعة من الثانية صباحا حتى السابعة ومن صباح السبت ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٣ من الساعة الواحدة صباحا حتى السادسة؛ لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري الأتوبيس الترددي الذكي (BRT) تحديدا أعلى نفق طريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتي الفردوس في اتجاه طريق الفيوم وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري.

أشار المصدر إلى أنه تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية: وتستكمل المركبات بطريق الواحات القادمة من مناطق دريم والفردوس وترغب بالسير اتجاه الطريق الدائري، السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائن بعد نفق طريق الواحات.

الدوران والعودة مرة أخري بطريق الواحات واستكمال السير وصولا حتى مطلع الطريق الدائري.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة علي مدار اليوم.

شددت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع جهاز المدينة على الشركة المنفذة على توفير اللوحات الارشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.