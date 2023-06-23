محافظة مطروح تعلن إطلاق التشغيل التجريبى لأول برج محمول بقرية أم الصغير

أعلنت محافظة مطروح، منذ قليل، إطلاق التشغيل التجريبي لأول برج لإحدى شركات المحمول بقرية جارة أم الصغير وذلك لتيسير التواصل مع الأهالي.

وأوضح بيان المحافظة أنه تحقق أول اتصال بين الأهالي من الشيخ جبريل شيخ القرية مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موجها الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته لتلبية طلبات واحتياجات أهالي القرية بتوفير شبكة اتصال بالقرية للتيسير عليهم.

وقدم اللواء خالد شعيب التهنئة لأهالي القرية على إطلاق أول برج اتصال مع تواصل جهود توفير مزيد من البنية التحتية لأهالي قرية الجارة، كما وجه الشكر للمنطقة الغربية على التنسيق المستمر وجهود الموافقة على زرع برج الاتصال للتيسير على الأهالي بالقرية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية التيسير على اهالي قرية جارة أم الصغير بسيوة والتى تبعد نحو 350 كم جنوب مرسى مطروح وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية خاصة شبكات الاتصالات والتليفون والتواصل والتنسيق مع المنطقة الغربية ووزارة الاتصالات وسط فرحة أهالى قرية جارة أم الصغير.