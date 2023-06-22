الاتحاد العربي يعلن مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الخميس، مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة الملك سلمان للأندية.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية، وتحديدًا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم النصر والشباب والاتحاد المنستيري التونسي.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

جاءت مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية كالآتي:

الجولة الأولى: الزمالك أمام الاتحاد المنستيري

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الجمعة 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

الجولة الثانية: الزمالك أمام الشباب السعودي

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الأثنين 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

الجولة الثالثة: الزمالك أمام النصر السعودي

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء الخميس 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في الفترة من 27 يوليو المقبل وحتى 3 أغسطس، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أغسطس.

ويقام الدور نصف النهائي يوم 9 من الشهر ذاته.