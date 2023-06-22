الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لشكه في سلوكها.. مقتل سيدة على يد زوجها بالفيوم

مقتل زوجه على يد
مقتل زوجه على يد زوجها

لقيت سيدة في العقد الثاني من العمر مصرعها، مساء اليوم الخميس، إثر اعتداء زوجها عليها بالضرب باستخدام سكين "سلاح أبيض"، بعد نشوب مشاجرة بينهما لشكه في سلوكها، بمنطقة لطف الله في محافظة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة على يد زوجها إثر طعنات نافذة بالصدر، بسبب نشوب مشاجره بينهم لشكه في سلوكها.

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وانتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة الفيوم  وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين قيام زوج يدعى “علاء. ن” 30 عاما، بقتل زوجته “سلوي، 28 عاما”، بطعنه نافذه بالصدر، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وتمكنت قوات الأمن والشرطة من ضبطه والتحفظ عليها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام  تحت تصرف الجهات الامنيه ، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

لشكه في سلوكها مقتل زوجة بمنطقة لطف الله الفيوم

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