الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور ممثلي الكنيسة الإنجيلية.. محافظ الدقهلية يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة “ازرع”

الاستقبال
الاستقبال

استقبل الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، ممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “ازرع”.

وضم الوفد كلًا من مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني و رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الانجيلية و ريمون رفعت مسئول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية.

ووجه "مختار" الشكر لقيادات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وممثلي الكنيسة الانجيلية علي جهودهم المتواصلة و من خلال "مبادرة ازرع" علي المشاركة الفعالة مع اخواتنا المزارعين في محافظة الدقهلية و في عدد من المحافظات لتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة بما يساهم في العمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، كما يتم من خلال المبادرة تنفيذ المدارس الحقلية بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة للعمل على دعم المزارعين فنيًّا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة محصول القمح مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.

ومن جانبها قالت رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية وعضو التحالف الوطني، إن المبادرة تنطلق في مرحلتها الثانية بـ14 محافظة ويستفيد منها 500 ألف مزارع علي مستوي الجمهورية.

وأشارت إلى أن المرحلة الاولي شملت 8 محافظات، واستهدفت زراعة 150 الف فدان و استفادة 100 الف مزارع بالمحافظات الثمانية و منهم الدقهلية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الهيئة القبطية التحالف الوطني

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