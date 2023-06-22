قناة الناس| "الإفتاء" توضح حكم قص الشعر والأظافر خلال العشر الأوائل من ذي الحجة (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل قال فيه “قصيت شعري وأظافري في العشر الأوائل من ذي الحجة.. هل ضاع علي ثواب الأضحية؟”.

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء، الخميس، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة “الناس” على سؤال المتصل قائلاً: “لا شيء عليه، حتى ولو تعمد أن يفعل هذا، وهو مستحب عند جمهور العلماء"، مؤكدًا أن بعض الناس أخذت حديث أم سلمة على ظاهره وكل ما يتناقلوه يزيدون فيه، لذلك بعض الناس شددوا على الجموع في المساجد بعدم قص الأظافر أو الشعر بحجة أنهم لو فعلوا ذلك فإن أضحيتك غير مقبولة”.

وأوضح أمين الفتوى، أن المالكية قالوا لا شيء على من يقوم بتقليم أظافره وحلق شعره قبل أن يذبح أضحيته، منوهًا إلى أن هناك من ضعّف حديث أم سلمة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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