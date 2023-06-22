الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كورنيش أسوان.. كل ما تريد معرفته عن مشروع ممشى أهل مصر

جريدة الدستور

مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، افتتحت المرحلة الأولى من مشروع "أهل مصر" لتطوير كورنيش النيل القديم فى أسوان باعتباره من الإنجازات التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة، وأيضًا ضمن المشروعات العملاقة التى تشهدها الجمهورية الجديد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع ممشى "أهل مصر" بشارع كورنيش النيل بأسوان، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأولى للمشروع:

١- افتتح محافظ أسوان المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل تزامنًا مع الاحتفالات بـ30 يونيو.

٢- ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم فى أسوان ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
٣- تبدأ المرحلة الأولى من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى.

٤- يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

٥- تزامنًا مع افتتاح المرحلة الأولى زرع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة،وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

٦- افتتحت المرحلة الأولى للمشروع تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنى المحافظة، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش فى ثوبه الجديد، و بالبانوراما الجمالية التى تكتمل معالمها يوماً بعد يوم، فور إنهاء أى مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل.

٧- المرحلة الأولى شهدت تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر ، مع إزالة الأعمدة القديمة ، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانه باللون الذهبى.
٨- تم تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال، تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات وتم توزيع و تثبيت سلات المهملات.
٩- بالنسبة القطاع الأوسط لمشروع ممشى "أهل مصر" يبدء مسجد النصر وحتى مول بلازا، وجارى أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة.

١٠- جار تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت والتأسيس لأعمال الكهرباء بالمشروع.

١١- جار الانتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان.

١٢- تضمن المشروع الانتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع  قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض.

١٣- تم الانتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى.
١٤- تضمن المشروع عمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات.
١٥- جار الانتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى.

received_2624884984329051
received_2624884984329051
received_986123329096622
received_986123329096622
received_594355732839993
received_594355732839993
received_1838215389907999
received_1838215389907999
received_803430447759387
received_803430447759387
received_1381268615784783
received_1381268615784783
received_1819838785138048
received_1819838785138048
received_1665034397257545
received_1665034397257545
received_285917137137182
received_285917137137182
مشروع ممشى أهل مصر كورنيش النيل في أسوان 30 يونيو افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل أسوان المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات

الأكثر قراءة

لعنة تيتانيك.. هل تتوقف عمليات البحث عن الغواصة المفقودة "تيتان"؟

الأمل المعلق: خفر السواحل الأمريكى يواصل عمليات إنقاذ الغواصة "تيتان"

العثور على جثة سيدة بالطريق الأبيض فى كرداسة

ماكرون يقيم مأدبة غداء للرئيس السيسى تكريمًا له واحتفاء بزيارته لفرنسا

تقارير: حفر أول آبار حقل “غزة مارين” خلال الربع الأول من 2024

تفاصيل لقاء السيسى وماكرون.. إشادة بدور مصر فى إرساء دعائم استقرار الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية