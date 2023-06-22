كورنيش أسوان.. كل ما تريد معرفته عن مشروع ممشى أهل مصر

مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، افتتحت المرحلة الأولى من مشروع "أهل مصر" لتطوير كورنيش النيل القديم فى أسوان باعتباره من الإنجازات التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة، وأيضًا ضمن المشروعات العملاقة التى تشهدها الجمهورية الجديد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع ممشى "أهل مصر" بشارع كورنيش النيل بأسوان، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأولى للمشروع:

١- افتتح محافظ أسوان المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل تزامنًا مع الاحتفالات بـ30 يونيو.

٢- ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم فى أسوان ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

٣- تبدأ المرحلة الأولى من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى.

٤- يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

٥- تزامنًا مع افتتاح المرحلة الأولى زرع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة،وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

٦- افتتحت المرحلة الأولى للمشروع تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنى المحافظة، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش فى ثوبه الجديد، و بالبانوراما الجمالية التى تكتمل معالمها يوماً بعد يوم، فور إنهاء أى مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل.

٧- المرحلة الأولى شهدت تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر ، مع إزالة الأعمدة القديمة ، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانه باللون الذهبى.

٨- تم تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال، تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات وتم توزيع و تثبيت سلات المهملات.

٩- بالنسبة القطاع الأوسط لمشروع ممشى "أهل مصر" يبدء مسجد النصر وحتى مول بلازا، وجارى أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة.

١٠- جار تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت والتأسيس لأعمال الكهرباء بالمشروع.

١١- جار الانتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان.

١٢- تضمن المشروع الانتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض.

١٣- تم الانتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى.

١٤- تضمن المشروع عمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات.

١٥- جار الانتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى.

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