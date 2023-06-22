الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. برلمانية تطالب بتشريع يُمكن «هيئة قصور الثقافة» من استثمار أصولها

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

أكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية خاضت تجربة رائدة في ملف العدالة الثقافية، لتحويل مشروع قصور الثقافة إلى مشروع قومي.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية». 

وأضافت أنه لتيسير العمل على الأرض، قامت التنسيقية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، حتى نصبح عامل مساعد حقيقي.

وأوضحت أنه رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الثقافة إلا أننا وجدنا بعض التحديات وتتمثل في العزوف عن ارتياد قصور الثقافة، وتحديات مواكبة العصر والتطور الهائل وعوامل الجذب الأخرى في السوشيال ميديا وغيرها، وكذلك تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتم داخل قصور الثقافة من فنون وأنشطة، وقلة الموارد المالية لقصور الثقافة.

وأوصت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة إجراء تعديل تشريعي خاص بصندوق تنمية قصور الثقافة لتمكين الهيئة العامة لقصور الثقافة من استثمار أصولها وزيادة مواردها، وكذلك التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الثقافة لإبراز دور ومجهودات قصور الثقافة بشكل أكبر.

كما أوصت بالتعاون مع البنك المركزي لتفعيل توجه الدولة نحو الشمول المالي ودوراته التي ينفذها للفئات المستهدفة (المرأة - الشباب - المزارعين - ذوي الإعاقة وغيرهم) على أن تتم هذه الدورات داخل قصور الثقافة بجميع المحافظات، والعمل على نشر الخطاب الديني بندوات ممنهجة ومنظمة داخل قصور الثقافة في جميع المحافظات بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة. 

كما أوصت بضرورة التعاون مع الأمم المتحدة بشكل عام لنشر التوعية بمختلف مجالاتهم داخل قصور الثقافة تحت إشراف كامل من الدولة، والتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم لنشر المسابقات الثقافية بين الطلبة ونشر الحوافز لتفعيل الهوية الثقافية، والتوجه للجامعات وإنشاء سواقي ثقافية بداخلها وتفعيل مسارح الجامعات مرة أخرى، وإحياء المكتبات المهجورة بقصور الثقافة والاستفادة منها في مكتبات حياة كريمة بالمحافظات.

وأوضحت أن الجهات المنوط بها تنفيذ هذه التوصيات، هي وزارة الثقافة، مجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، البنك المركزي، الأزهر الشريف، الكنيسة الأرثوذكسية، الأمم المتحدة، وزارة التربية والتعليم، مؤسسة حياة كريمة.

النائبة هيام الطباخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية مشروع قومي الأفكار

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