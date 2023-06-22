الحوار الوطنى| ضياء رشوان يؤكد أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الثقافية

أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الثقافية في المراكز على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم الخميس؛ لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

وأضاف رشوان، أنه يوجد نحو ١٤٠٠ قرية، ويصعب أن يكون في كل قرية مكون أو مجمع ثقافي، لكن على الأقل يوجد نحو ٥٢ مركزًا تستحق أن تكون بها مجمعات ثقافية.