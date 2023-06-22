الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى| ضياء رشوان يؤكد أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الثقافية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الثقافية في المراكز على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم الخميس؛ لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

وأضاف رشوان، أنه يوجد نحو ١٤٠٠ قرية، ويصعب أن يكون في كل قرية مكون أو مجمع ثقافي، لكن على الأقل يوجد نحو ٥٢ مركزًا تستحق أن تكون بها مجمعات ثقافية.

المنسق العام ضياء رشوان الجمهورية المحور المجتمعي المؤسسات

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