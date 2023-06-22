"الإنتاج الحربي" تستعرض إنجازاتها خلال عام فى القطاعات الحكومية التابعة لها

على مدار السنوات الماضية واصلت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق ارتفاع بمؤشرات الأداء فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2021/2022) مبلغ 26.7 مليار جنيه بينما بلغت إيرادات النشاط في عام (2020/2021) مبلغ 20.1 مليار جنيه بينما كانت مبلغ 15.7 مليار جنيه في عام (2019/2020) مقابل 13.18 مليار جنيه إيرادات نشاط خلال عام (2018/2019)، أما في عام (2017/2018) بلغت 11.618 مليار جنيه وبلغ إجمالي إيرادات نشاط في عام (2016/2017) 8.9 مليار جنيه بينما كانت في العام الذي سبقه 6.3 مليار جنيه وبلغ إجمالى إيرادات النشاط فى يونيو 2015 نحو 4.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأخيرة فقد بلغ إجمالى الإيرادات (18.9) مليار جنيه خلال ثلاث أرباع العام الحالي (2022/2023).

وبشكل أكثر تحديدًا نستعرض خلال السطور التالية أهم الإنجازات التي حققتها القطاعات الحكومية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 30/6/2022 حتى 30/6/2023

قطاع الميادين المركزية.. دور حيوي في تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية

تعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 30/6/2022 حتى 30/6/2023 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إضافةً إلى تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع بواسطة تنفيذ برامج التدريب تنفيذاً للخطة التدريبية للإنتاج الحربى حيث تم تنفيذ عدد (13) برنامج تدريبي لعدد (17) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات، وتم الاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع .

وقد تم تنفيذ مشروعات الموازنة الاستثمارية بإجمالى مبلغ (6.739.125) مليون جنيه مصرى، وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتي مايو 2023 مبلغ (13.1 مليون جنيه مصري).

رفع كفاءة الموارد البشرية .. إعداد صف ثاني لتولي الوظائف القيادية .. الإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية .. الرد على (100%) من الشكاوى الواردة للوزارة

على مدار عامٍ كامل مضى حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (209) إمرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين عدد (87) عامل صف ثاني لتولي الوظائف القيادية.

وفي إطار الإعداد والتجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية تم إختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية بعدد (197) من موظفى الوزارة، وتم إعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدورات تدريبية مختلفة، وتم إعداد خطة الإنتقال التدريجى للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وفي إطار الإتجاه للتحول الرقمي في العاصمة الإدارية الجديدة ورفع شعار العمل اللا ورقي تم رقمنة وأرشفة الوثائق والمستندات.

من جهة أخرى تم الرد على (1258) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا، وقد جاء ذلك في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعى الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.