الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الحكومة استجابت لمطالبنا بضخ اعتمادات مالية لتعيين المعلمين

النائبة حنان حسني
النائبة حنان حسني يشار

قالت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحكومة استجابت لمطالب لجنة التعليم بمجلس النواب الخاصة بإضافة الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين ٣٠ ألف معلم، وذلك في موازنة التعليم في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مؤكدة أن الموازنة حققت النسب الدستورية المنصوص عليها للتعليم.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، لـ"الدستور"، أنها تأمل في أن تفي الموازنة المرصودة للتعليم بالطلبات الأكثر أهمية والملحة، وهى الأبنية التعليمية وسد العجز في المدرسين، فيما جاءت استجابت الحكومة لمطالب لجنة التعليم لتسد جزءًا من العجز في أعداد المدرسين.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين النتائج الإيجابية لمبادرة "حياة كريمة" أنها شيّدت عددًا كبيرًا من المدارس، بالإضافة لإصلاح وترميم المدارس التي تطلبت أوضاعها ذلك، وهو ما دعم وزارة التربية والتعليم لسد العجز في القرى التي دخلتها مبادرة "حياة كريمة"، مما خفف العبء على موازنة الأبنية التعليمية.

وأكدت حسني يشار أن وزارة التربية والتعليم أنشأت عددًا من المدارس على أعلى مستوى من الأبنية والأثاث والأجهزة الحديثة، مضيفة: "نتمنى أن تكون كل مدارس مصر على هذا القدر من التطور والجمال".

اعتمادات مالية التعليم بمجلس النواب التربية والتعليم المدرس النائبة حنان حسني يشار بادرة حياة كريمة

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