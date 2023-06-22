"الإنتاج الحربي" فى 9 سنوات.. المشاركة في إقامة معرض EDEX ومعارض التسليح الدولية

كانت وزارة الإنتاج الحربي حريصة خلال السنوات التسعة للرئيس عبد الفتاح السيسي على القيام بدور وطني هام ساهم ومازال يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

كما حرصت الوزارة خلال هذه السنوات على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة، فضلا عن الاهتمام بالمنتجات العسكرية.

المشاركة في إقامة معرض EDEX والاشتراك في معارض التسليح الدولية

وفيما يتعلق بأبرز نتائج الشق العسكري خلال هذه السنوات التسع فمن أهم إنجازات الوزارة خلال هذه الفترة المشاركة فى إقامة معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX” بنسختيه بعاميّ 2018 و2021 واللتين أقيمتا تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد تم المشاركة في هاتين النسختين بعدد من المنتجات العسكرية الجديدة من ذخائر وأجهزة ومعدات من إنتاج الشركات التابعة للوزارة والتي عُرضت حينها لأول مرة، وجاري التجهيز للمشاركة في إقامة النسخة الثالثة من المعرض والمزمع تنفيذها أواخر العام الجاري.

وكان أحد أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال هذه السنوات بالمجال العسكري هو توقيع عقدين للتصنيع المشترك للهاوتزر (K9 A-1 EGY) بين الإنتاج الحربى وشركة "هانوا" الكورية الجنوبية بهدف إنتاجه محلياً بشركات الإنتاج الحربي.

وتم الحرص خلال هذه الفترة على المشاركة في مختلف معارض التسليح الدولية مثل (IDEX بالإمارات، معرض الدفاع العالمي بالسعودية، ADEX بكوريا الجنوبية) للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية كما تم المشاركة بمنتجات شركات الإنتاج الحربي بهذه المعارض لتسويقها.

تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية

من ناحية أخرى تم إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، ومن هذه البحوث: (تطوير تكنولوجيا الرشاش المتعدد، تصميم وبناء كوبري إقتحام ميكانيكي متطور حمولة 70 طن، إنتاج مقذوفات دخان الإعاقة الرادارية والحرارية عيار 76 مم، تصميم وتصنيع ماكينة CNC للقطع بالبلازما - القطع بالمياه، وتم تنفيذ بحث تطوير البندقية الآلية (7.62 ×39 مم)، أيضاً تم إقرار خطوط إنتاج الصلب المدرع عالي الإجهاد طبقاً للمواصفات العالمية بسمكات مختلفة والذي يتم إنتاجه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، كما تم بنجاح تنفيذ برنامج إقرار مركبة القتال المدرعة المصرية "سينا 200".