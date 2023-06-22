آلام الظهر الشهيرة.. تعرف على طرق التخلص منها

يعاني العديد من الأشخاص من آلام العظام بمناطق الجسم المختلفة نتيجة للعادات اليومية التي تتسبب في ذلك كالجلوس لفترات طويلة والقيادة لساعات أو التحرك بشكل خاطي.

وتعتبر آلام المفاصل أكثر ما يواجهه الأشخاص والتي تتركز جميعها بالظهر، ونقدم لكم من خلال هذه السطور الحلول المناسبة لذلك بحسب موقع "men's health" الطبي.

ويعتبر العمود الفقري بالظهر نقطة الاتصال المهمة لنقل الحمل من الساقين إلى العمود الفقري، ثم إلى القلب حيث يتحرك المفصل بدرجة كافية للمساعدة في نقل القوة، لكنه يظل مستقرًا نسبيًا معظم الوقت، ولهذا السبب يلعب مفصل SI نفس القدر من التدحرج في حركات بسيطة مثل المشي كما هو الحال في حركات القوة الكبيرة، مثل القفز في الرياضة.

والمفصل العجزي الحرقفي عرضة لخلل وظيفي لعدة أسباب، مثل الحركات المتكررة مثل الجري أو القفز أو حتى المشي، أن تضع بعض الضغط الإضافي على المنطقة وتسبب مشاكل، يمكن حل هذه المشاكل بعدة خطوات تتمثل في:

- عند الشعور بالألم الشديد ينصح بعمل كمادات مياه دافئة على الجسم بالمناطق المتأثرة بالأخص فهى تساعد على الحد من الألم والالتهاب.

النوم بوضعية صحيحة منعا لزيادة الألم وتاثيره على العمود الفقرى، إضافة إلى ضرورة وضع وسادة بين الركبتين حتى يتم الحفاظ على صحة العمود الفقرى.

- يمكن الاستعانة بمسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهاب التي يقوم الطبيب بوصفها عند الوصول للشعور بألام شديدة.

- يلعب إنقاص الوزن دور كبير في التخلص من ألام الظهر، وذلك من خلال اتباع الحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية، حيث أن الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والخضر تشكل عبئًا كبيرًا على العمود الفقري.

- الحرص على تأدية تمارين رياضية مناسبة للحالة والتى تساعد على تقوية العضلات والحد من الالتهاب والألم، إضافة إلى تدليك الظهر بالزيوت الطبيعية واهمها زيت الزيتون والخروع وزيت القرنفل.