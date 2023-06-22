لأول مرة بسوهاج .. وصول جهاز ليزر علاجي بعيادة «المتوطنة»

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج عن وصول جهاز " ليزر علاجي " للعمل بقسم العلاج الطبيعي بعيادة المتوطنة، وهو الأول من نوعه بمستشفيات الصحة بسوهاج .

يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية بمستشفيات المحافظة



وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، أن الجهاز الجديد متميز وعالي الكفاءة، وتم إنشاء غرفة علاجية مخصصة له، وتوفير كل سبل تشغيله لتحقيق الإستفادة القصوى لصالح المرضى، لافتا إلى تجهيز و إعداد القسم على أعلى مستوى، بشكل يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية لأبناء المحافظة.



وأضاف وكيل الوزارة أن استخدامات الجهاز متعددة منها " علاج التهابات الأعصاب الطرفية، وتحفيز نمو الأنسجة، وعلاج عرق النسا، وكذلك حل العديد من مشاكل خشونة المفاصل، وعلاج كثير من الالتهابات الأخري، والمساعدة في تحفيز الدورة الدموية، مما يجعل له تأثيراً كبيراً بفضل آلياته المضادة للالتهابات، فضلا عن المساعدة في الحد من آلام " الظهر، والرقبة، والكتف " .



جدير بالذكر أن قسم العلاج الطبيعى بعيادة المتوطنة بجوار مستشفى حميات سوهاج، يشمل كافة التخصصات الدقيقة للعلاج الطبيعى، ويضم وحدة متخصصة لتأهيل الأطفال متحدي الإعاقة، وسوف يبدأ العمل رسمياً بالجهاز الجديد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .



كما تم افتتاح المؤتمر الأول العملي والعلمي للعلاج الطبيعي بمركز التدريب تحت عنوان "تطبيقات الليزر المختلفة في مجال العلاج الطبيعي" بسوهاج؛ لتدريب ورفع كفاءة جميع أطباء العلاج الطبيعي وذلك لتقديم الخدمة بصورة متميزة للمرضى ولمواكبة التطور الكبير في هذا المجال .

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الاستعدادات اللازمة لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية " تحيا مصر "، بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بحضور العميد أح وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي بسوهاج، والعميد محمود عبد الرحمن مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، واللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية .