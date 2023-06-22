الحوار الوطني| حزب العدل: لابد من التنسيق بين المؤسسات والهيئات الثقافية

قال الدكتور عبدالغني هندي، مستشار رئيس حزب "العدل"، إن الضعف الذي تعانيه الثقافة العربية دفع بالنخبة المثقفة إلى تقليد الغرب في أفكاره وقيمه، واتجهت الأكثرية من الجماهير إلى التمسك بالقيم الموجودة والمتوارثة، واتباع العادات والتقاليد ومقاومة الثقافة الغربية من منطلق ديني، أحيانا متشدد، وهذا أمر غير صحيح؛ لأن الثقافة العربية لا يمكن أن تتطور وترقى إلى الثقافة العالمية ما لم تأخذ من مقومات وأسس الحضارة الغربية والحضارات الأخرى.

وأضاف خلال مشاركته في لجنة الثقافة والهوية العربية بالحوار الوطني، أن المشكلة هي أن الثقافة العربية أصبحت أسيرة للثقافة الغربية، مما جعلها منكمشة على ذاتها ومتقوقعة في دائرة ضيقة، تستهلك الأفكار ولا تبدعها.

وطالب ممثل "العدل" بعددٍ من التوصيات ومنها:

- ضرورة التنسيق بين المؤسسات والهيئات الثقافية.

- حضور وتفعيل الخطاب الإعلامي والثقافي الوطني.

- توفير آليات حديثة وجذابة للمحتوى الثقافي.

- مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الثقافية.

- نشر مؤثرين في المجال الثقافي.

- مراعاة البعد الجغرافي.

- إطلاق مبادرة جسور بين الشخصيات ذات الخلفيات المختلفة.

- انتشار المكتبات العامة بشكل أكبر.

- إنشاء منصات تفاعل حديثة تنقل الخطاب الثقافي للجماهير.

- استغلال الانتشار التراثي لمصر لخلق بيئة ثقافية سليمة.