الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| حزب العدل: لابد من التنسيق بين المؤسسات والهيئات الثقافية

عبد الغني هندي
عبد الغني هندي

قال الدكتور عبدالغني هندي، مستشار رئيس حزب "العدل"، إن الضعف الذي تعانيه الثقافة العربية دفع بالنخبة المثقفة إلى تقليد الغرب في أفكاره وقيمه، واتجهت الأكثرية من الجماهير إلى التمسك بالقيم الموجودة والمتوارثة، واتباع العادات والتقاليد ومقاومة الثقافة الغربية من منطلق ديني، أحيانا متشدد، وهذا أمر غير صحيح؛ لأن الثقافة العربية لا يمكن أن تتطور وترقى إلى الثقافة العالمية ما لم تأخذ من مقومات وأسس الحضارة الغربية والحضارات الأخرى.

وأضاف خلال مشاركته في لجنة الثقافة والهوية العربية بالحوار الوطني، أن المشكلة هي أن الثقافة العربية أصبحت أسيرة للثقافة الغربية، مما جعلها منكمشة على ذاتها ومتقوقعة في دائرة ضيقة، تستهلك الأفكار ولا تبدعها.

وطالب ممثل "العدل" بعددٍ من التوصيات ومنها: 

- ضرورة التنسيق بين المؤسسات والهيئات الثقافية.

- حضور وتفعيل الخطاب الإعلامي والثقافي الوطني.

- توفير آليات حديثة وجذابة للمحتوى الثقافي.

- مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الثقافية. 

- نشر مؤثرين في المجال الثقافي. 

- مراعاة البعد الجغرافي. 

- إطلاق مبادرة جسور بين الشخصيات ذات الخلفيات المختلفة. 

- انتشار المكتبات العامة بشكل أكبر. 

- إنشاء منصات تفاعل حديثة تنقل الخطاب الثقافي للجماهير.

- استغلال الانتشار التراثي لمصر لخلق بيئة ثقافية سليمة. 

الأكثر قراءة

هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

"ادعى وفاتها فى حادث".. شاب ينهى حياة شقيقته بـ"الحزام" فى دار السلام

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالتجمع

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية