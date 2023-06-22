الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تموين الإسماعيلية» تطرح لحومًا فى المجمعات الاستهلاكية بـ١٦٠ جنيهًا للكيلو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، لحومًا مجمدة "برازيلية" مقابل ١٦٠ جنيهًا للكيلو، بالمجمعات الاستهلاكية.

وشدد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإقليم، على مراعاة التوزيع على كل مراكز ومدن المحافظة  للتيسير على المواطنين، من خلال توفيرها بعدد ١٢ منفذًا بكل أرجاء المحافظة.

 

في سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، مدعومة بقوات شرطة مباحث التموين، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير ١٥ مخالفة، منها ضبط ثلاجة غير مرخصة، بها حوالي ٤٠٠ كيلو من اللحوم والدهون الفاسدة ومنبعث منها رائحة كريهة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مدون عليها أي بيانات تفيد مصدرها وتواريخ إنتاجها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
                                     
بجانب تحرير عدد ٢ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، وتحرير عدد ١٢ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، كما تم ضبط مصنع ملابس غير مرخص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

على جانب آخر، عقد اللواء شريف فهمي اجتماعًا تكميليًا لمراجعة وبحث ومناقشة نشاط كل الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم وتوفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين وكل سُبل الحياة الكريمة.

 

 

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