الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تبحث سبل توقيع بروتوكول تعاون مع "الصحة"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، للتباحث حول توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة كفر الشيخ ووزارة الصحة والسكان، فيما يخص التعليم الطبي والتدريب لأطباء وزارة الصحة والسكان بالمستشفيات الجامعية والكليات الصحية وأوجه سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور الهام محمد، وكيل وزراة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مدريرية الصحة بكفر الشيخ.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، إن بحث سبل التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان في مجال التعليم الطبي والمهني ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، للاستعانة بالأساتذة والاستشاريين في جامعات مصر المختلفة لسد الاحتياج في التخصصات الحرجة والنادرة في مستشفيات وزارة الصحة بهدف تقديم خدمة طبية، وفقًا لمعايير جودة الخدمات الصحية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري، وتنفيذًا لسياسات الصحية بالدولة وحرصًا على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز بالمرضى المترددين على المستشفيات.

الصحة اطباء جامعة كفر الشيخ تعاون مستشفيات

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