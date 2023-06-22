المشاركون بلجنة قضايا الأسرة في الحوار الوطني: نوصي بخارطة طريق لمكافحة العنف الأسري

قال المشاركون بلجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الأسرة هي نواة المجتمع، موصيين بتشكيل هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم الخميس تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي"؛ لمناقشة أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وقالت الدكتورة إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه خلال العقد الأخير مر المجتمع المصري بتحديات كبرى أثرت على الأسرة وتسبب في ارتفاع معدلات القلق وزيادة معدل المشكلات الأسرية ونسبة المرض النفسي، وأثر ذلك على زيادة نسب العنف.

وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي لها العديد من الآثار السلبية من نشر أفكار تفكيكية وفلسفات وجودية تضر بالتماسك الأسري والمجتمعي، موضحة أنه رغم وجود عشرات الجهات التي تناهض العنف وتقدم آلاف الفعاليات إلا أن المشكلة في تزايد.

وأوصت بضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي على أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل.

من جهتها، قالت نجلاء الجزار، ممثل الحزب المصري الديمقراطي، "إن مشكلة العنف الأسري تتضمن غياب السياسات والتشريعات التي تزيد من هذا العنف، بجانب خوف المعنفات من الإبلاغ عن هذا العنف، والثقافة السائدة في المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه، والمشاكل الاقتصادية، واعتماد النساء على الرجال".

وأوصت بضرورة وجود قانون موحد لمواجهة العنف، وإقراها قانون حماية المبلغين، وتحسين خدمات مراكز الاستضافة، والنظر في إنشاء صندوق تعويض للمعنفات.

بدورها، قالت نانسي صدمية استشاري علاقات أسرية، إن الشخصية تتكون بنسبة 80% وفقا لظروف التنشئة لدى الطفل، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي لنبذ ثقافة العنف، لافتا إلى أن هناك تشوهات معرفية بشأن هذا الملف فنحن بحاجة لخطاب ديني لين للتوعية بنبذ العنف بين أفراد الأسرة.

واقترحت بوجود برامج توعوية وتأهيل نفسي قبل الزواج من خلال تنظيم ورش عمل بمبالغ قليلة، بجانب تنظيم ورش عمل بعد الزواج للتوعية بالإرشاد الأسري مع الاهتمام بالإرشاد الأسري خاصة في حالات الطلاق، بجانب تمكين المرأة بكافة المجالات والتركيز على توعية وثقافة الأطفال لبناء المجتمع بطريقة سليمة.

وفي تعقيبها خلال الجلسة، قالت نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن هناك العديد من برامج التأهيل قبل الزواج بالكنيسة والجوامع، بجانب برنامج "مودة" والعديد من المبادرات التي تنفذها الدولة، مؤكدة ضرورة التوعية بتواجد هذه البرامج.

ومن جهتها، قالت الدكتورة داليا الإتربي، ممثل حزب المؤتمر، إن العنف الأسري هو إلحاق الأذى بأفراد الأسرة الواحدة نتيجة غياب الواعز الديني والحوار بين أفراد الأسرة الناتجة عن الظروف الاقتصادية، بجانب التربية على بعض المفاهيم المغلوطة.

وأوصت بضرورة مراقبة المواد الدرامية والسينمائية لعدم تضمنها أي مشاهد عنف مع تقديم أعمال درامية تنشر المبادئ النبيلة، مع وجود أعمال درامية لتوعية الطفل بمبادئ الأسرة السليمة، وبضرورة تمكين المرأة اقتصاديا ومشاكلها في سوق العمل.

وطالبت بضرورة التوعية الجادة للمرأة وتثقيفها وتوعيتها بأنها إضافة للمجتمع وليست عبئا عليه، ووضع تشريع ومشروع قانون متكامل لتجريم العنف والإيذاء الأسري وفقا للشريعة الإسلامية.

من ناحيتها، قالت هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المشكلة الأساسية هي قلة اللجوء للقانون عند التعرض لأي نوع من العنف سواء داخل الأسرة أو المجتمع، هذا الأمر الذي يزيد من معدلات العنف وتكرارها.. مطالبة بزيادة العقوبات ضد العنف.

وأضافت أن ذوي الإعاقة يقعوا في السلم الأدنى من التعنيف فهم أكثر الناس المعرضين للتعنيف بالمجتمع، أما بالنسبة للنساء من ذوي الإعاقة من أكثر النساء المعرضات للتعنيف، موضحة أن لدينا حزمة من القوانين القوية، ولكننا نطالب بوضع آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الردع لأي تعنيف يحدث، بجانب توعية الأشخاص لأخذ حقهم.