الرئيس السيسي: يجب معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أمام قادة العالم، خلال كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر" وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد: "نتطلع في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد لدفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية بعددٍ من الرسائل، على رأسها تكاتف الجميع، لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، بالتركيز على توصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية".

ولفت الرئيس السيسي، إلى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي.