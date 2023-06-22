الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 74.8% زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2021 /2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع لتصل 280.1 مليار جنيه في عام 2021/ 2022 مقابل 160.2 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 74.8% نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل لتصل إلى 102.7 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه بنسبه زيادة قدرها 1632.6% عن عام 2020/2021.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى انخفاض قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 147.9 مليار جنيه مقابل 165.7 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبة انخفاض 10.8% نتيجة لاكتمال المشروعات وتحويلها إلى أصول ثابتة علي الرغم من ارتفاعها في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة زيادة قدرها 67.5% عن عام 2020/2021.

فيما ارتفعت قيمة إيرادات النشاط الجاري لتصل إلى 1130.0 مليار جنيه مقابل 796.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 41.9% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة قدرها 46.4% عن عام 2020/2021 .

وسجلت قيمة الفائض القابل للتوزيع ارتفاعات ليصل إلى 250.1 مليار جنيه مقابل 210.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع نشاط العقارات والتأجير بنسبة 91.3% وأيضا نشاط النقل والتخزين بنسبة زيادة قدرها 27.8% عن عام 2020/ 2021 .

وارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 3372.8مليار جنيه مقابل 2817.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.7% عن عام 2020/2021 نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون -استثمارات مالية - نقديه بالبنوك) عن عام 2020/2021 .

كما ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 339.9 مليار جنيه مقابل 285.2 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 19.2% عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للبترول (نشاط التعدين) بنسبة زيادة قدرها 216.3% عن عام 2020/2021 لتغطية فرق أسعار البترول عالميا.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء راس المال إيرادات الفائض

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

الرئيس السيسى: النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة لكنه محفز لها

السيسى فى "ميثاق التمويل العالمى الجديد": الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف

الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة بمنطقة أبناء الجيزة والمحاور الرئيسية

الرئيس السيسى: مصر تحركت مبكرًا فى مواجهة تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية