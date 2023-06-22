الإحصاء: 74.8% زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2021 /2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع لتصل 280.1 مليار جنيه في عام 2021/ 2022 مقابل 160.2 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 74.8% نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل لتصل إلى 102.7 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه بنسبه زيادة قدرها 1632.6% عن عام 2020/2021.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى انخفاض قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 147.9 مليار جنيه مقابل 165.7 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبة انخفاض 10.8% نتيجة لاكتمال المشروعات وتحويلها إلى أصول ثابتة علي الرغم من ارتفاعها في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة زيادة قدرها 67.5% عن عام 2020/2021.

فيما ارتفعت قيمة إيرادات النشاط الجاري لتصل إلى 1130.0 مليار جنيه مقابل 796.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 41.9% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة قدرها 46.4% عن عام 2020/2021 .

وسجلت قيمة الفائض القابل للتوزيع ارتفاعات ليصل إلى 250.1 مليار جنيه مقابل 210.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع نشاط العقارات والتأجير بنسبة 91.3% وأيضا نشاط النقل والتخزين بنسبة زيادة قدرها 27.8% عن عام 2020/ 2021 .

وارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 3372.8مليار جنيه مقابل 2817.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.7% عن عام 2020/2021 نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون -استثمارات مالية - نقديه بالبنوك) عن عام 2020/2021 .

كما ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 339.9 مليار جنيه مقابل 285.2 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 19.2% عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للبترول (نشاط التعدين) بنسبة زيادة قدرها 216.3% عن عام 2020/2021 لتغطية فرق أسعار البترول عالميا.