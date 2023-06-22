الحوار الوطنى.. ريهام الشبراوى: نريد وضع حد لظاهرة العنف الأسرى وتأثيراتها

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن نقاشات اليوم تأتي حول مكافحة العنف الأسري، وهي إحدى أكثر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمع ككل.

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وأوضحت: يدور النقاش تحديدًا حول الأسباب الخاصة بتلك الظاهرة، وسبل المواجهة والعلاج في الوقت ذاته.

وأكملت: العنف الأسري كان أحد الأعمدة الأساسية لعمل اللجنة، خلال الاستعدادات والتحضيرات الأولى، وخلال مراحل انطلاق الحوار الوطني بالفعل.

ونوهت: العنف الأسري كظاهرة قائمة بذاتها يكون له تداعيات كارثية على الأسرة وجميع أفرادها، تقود مباشرة إلى ظواهر "التفكك، الطلاق والانفصال، بخلاف التأثير السلبي المباشر على صحة الأطفال ومستقبلهم".

واختتمت: نضع تلك القضية كإحدى أهم الأولويات أمامنا، نريد وضع حد لظاهرة العنف الأسري، ومواجهتها كأحد أكثر التهديدات الخطيرة على التماسك المجتمعي، فلا وجود لمجتمع صحي يعاني من سلوك مرفوض كالاعتداء على الزوجة أو الأخت أو الابنة، أو الابن.