جامعة الإسكندرية: طلاب كلية التربية يمحون أمية 1646 مواطنًا فى 9 محافظات

أشاد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بجهود طلاب جامعة الإسكندرية بمحو أمية 1646 مواطناً بدورة أبريل 2023 في 9 محافظات وهي "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، مطروح، أسوان، سوهاج، الشرقية، المنوفية".

وأكد قنصوة- في بيان- حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، ومن ضمنها التصدى لأخطار الأمية.

من جانبه أشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أنه تم فتح 8395 فصلا في 9 محافظات لمحو أمية المواطنين، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية.

ووجه عميد الكلية الشكر لطلاب القطاع التربوي بالجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي في نجاح الجامعة في الوصول إلى هذا الإنجاز.