الحوار الوطنى.. ممثل مكتبة الإسكندرية: قرار دخول المتاحف بـ"الكريدت كارد" يتسبب فى استبعاد فئة كاملة من المجتمع

قال عماد خليل، ممثل عن مكتبة الإسكندرية، إن المؤسسات الثقافية فى مصر يجب أن تكون موجهة للعامة وليس للمثقفين، موضحًا أن هناك أسلوبًا رئيسيًا متبعًا فى العالم أجمع وهي أن تذهب المؤسسات للناس وليس أن تنتظرهم يذهبون إليها.

وأضاف خليل خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعى للحوار الوطني لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هناك مؤسسات لم تنجح فى الوصول للمواطنين فى الخارج كالجامعات، لافتًا إلي أن كل الأنشطة الجامعية داخل جدران الجامعة فقط وليست خارجها، كذالك المتاحف أنشطتها موجهة لزوار المتحف فقط.

وتابع: أن المؤسسة إذا لم تخرج خارج حدودها ستظل مقصورة على أعضائها، هناك جامعات تقيم أيامًا مفتوحة للمواطنين كعلوم البيئة.

وأشار إلى قرار وزارة الآثار بدخول المتاحف ب"الكريدت كارد" وليس الكاش، مما يتسبب فى استبعاد فئة كاملة من المجتمع لا تملك الكريدت كارد من دخول المتاحف.