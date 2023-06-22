محافظ القليوبية يشيد بدور البنك الزراعي في العديد من المجالات التي تحقق التنمية

أشاد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان بدور البنك الزراعي المصري لتعاونه مع المحافظة في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس مع رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي المصري والوفد المرافق له حيث قدموا لمحافظ القليوبية تبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في صورة قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين في صورة بونات بقيمة 200 جنيه وبونات قيمة 100 جنيه تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته.

وأوضح الهجان أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك الزراعي للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

من جانبه أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، حرص البنك الدائم على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

كما ناقش المحافظ مع أعضاء البنك مبادرة البنك الزراعي لتحويل السيارات النقل (الكبوت) إلى سيارات ميكروباص عن طريق تقسيط ثمن السيارات الجديدة على 6 سنوات بفائدة مناسبة وذلك للقضاء على تلك النوعية من السيارات بالمحافظة.

وفي سياق أخر، وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان برفع حالات الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الإحتفال بالأعياد وعيد الأضحى المبارك لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث بدأ المحافظ المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي ومواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكلف المحافظ - خلال الاجتماع - الطب البيطري ووزارة الصحة بضرورة المرور على المجازر والإهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها والاهتمام برفع مخلفات الذبح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء، موجها أيضا باتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد وتدعيمها بواسطة أفراد الحماية المدنية والمباحث والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وفي قطاع التموين وجه الهجان بالعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الاستمرار في إقامة الشوادر والمعارض، مشددا على بضرورة المراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالأعياد والتشديد على المراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الأعياد.