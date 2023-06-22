الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يُعلن رحيل آنخيل دي ماريا

آنخيل دي ماريا
آنخيل دي ماريا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح الفريق، بعد انتهاء عقده خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

يوفنتوس يعلن رحيل آنخيل دي ماريا

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا، أفاد خلاله رحيل آنخيل دي ماريا عن صفوف يوفنتوس، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023.

وحرص نادي يوفنتوس على توجيه الشكر إلى آنخيل دي ماريا، بعد ما قدمه مع الفريق في الموسم الماضي، مُتمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وكان دي ماريا قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2022 الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك الجناح الأرجنتيني، صاحب الـ35 عامًا، في 40 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات بالموسم الماضي، سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، توّج دي ماريا مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية عودة دي ماريا إلى صفوف فريقه السابق بنفيكا البرتغالي، على أن يوّقع على عقد لمدة موسم واحد فقط حتى 30 يونيو 2024.

وكان دي ماريا قد رحل عن صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، قبل 13 عامًا، وتحديدًا في يوليو 2010 لينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن يوفنتوس قد أنهى الموسم الماضي 2022 - 2023، بالوجود في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة.

يوفنتوس دي ماريا أنخيل دي ماريا الارجنتين كأس العالم 2022 الدورى الايطالى

الأكثر قراءة

عضو مجلس مدينة "فرساى" تعدد مكاسب مشاركة السيسى بقمة "التمويل العالمى"

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف المراحل التعليمية

حبس موظفة بالغربية بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة" 4 أيام

وزيرة التخطيط: إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مرتين سنويًا

محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالتعليم الثانوي العام

4 مصابين فى حادثى تصادم بوادى النطرون بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية