يوفنتوس يُعلن رحيل آنخيل دي ماريا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح الفريق، بعد انتهاء عقده خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

يوفنتوس يعلن رحيل آنخيل دي ماريا

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا، أفاد خلاله رحيل آنخيل دي ماريا عن صفوف يوفنتوس، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023.

وحرص نادي يوفنتوس على توجيه الشكر إلى آنخيل دي ماريا، بعد ما قدمه مع الفريق في الموسم الماضي، مُتمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وكان دي ماريا قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2022 الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك الجناح الأرجنتيني، صاحب الـ35 عامًا، في 40 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات بالموسم الماضي، سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، توّج دي ماريا مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية عودة دي ماريا إلى صفوف فريقه السابق بنفيكا البرتغالي، على أن يوّقع على عقد لمدة موسم واحد فقط حتى 30 يونيو 2024.

وكان دي ماريا قد رحل عن صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، قبل 13 عامًا، وتحديدًا في يوليو 2010 لينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن يوفنتوس قد أنهى الموسم الماضي 2022 - 2023، بالوجود في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة.