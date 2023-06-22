6 مرشحين على منصب نقيب الأطباء حتى الآن.. و28 للعضوية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات على استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات لليوم الثالث وفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة اطباء مصر في الدورة الجديدة.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور مصطفى عشوب، أن عمل اللجنة مستمر يومياً بيما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى ٣٠ يونيو- ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية، وأن العمل مستمر لتلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة والفرعيات يوميا بما فيها أيام الوقفة وعيد الأضحي المبارك،.

وأفاد عشوب أنه اللجنة العامة للانتخابات تلقت في يومها الثاني أمس 21 يونيو طلبات ترشح 3 أطباء على مقعد النقيب، و9 للعضوية، ليصبح إجمالي المتقدمين 34 طبيبا حتى الآن، بواقع 6 مرشحين على مقعد النقيب العام و28 على مقاعد العضوية.

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات، أسماء الأطباء الذين قاموا بتقديم ورق الترشح لليوم الثاني وهم، أولاً على منصب النقيب العام تقدم كلا من الدكتور عبد الالاه حجازي، الدكتور أحمد حسين، الدكتور يحيي النجار بأوراقهم أمس.

وأضافت أنه على مستوى الجمهورية فوق السن، الدكتور وليد الطاهر، الدكتور يحيي النجار، الدكتور إسحق صبحي الجمهورية، أما تحت السن فتقدم كلا من الدكتورة ريهام إكرام، الدكتور محمد عبد الفتاح محمد، أما عن منطقة القاهرة فتقدم الدكتور وليد الطاهر، أما عن منطقة وسط فتقدم الدكتور محمد قدري، وفى منطقة شرق تقدم بأوراقه الدكتور محمد إبراهيم عزت، وأخيرا تقدم عن منطقة شمال الصعيد الدكتور محسن جمعة.