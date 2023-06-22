حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة والعشوائية من شوارع سمالوط بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات وذلك وفقا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات، وذلك حرصا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، شن الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، شمال المحافظة حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين، وأوضح رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكدًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة.

من ناحية آخري كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أكد إن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

WhatsApp Image 2023-06-22 at 12.16.46 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-22 at 12.16.46 PM (2)

WhatsApp Image 2023-06-22 at 12.16.46 PM (3)