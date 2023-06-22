الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط: إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مرتين سنويًا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد 4 اجتماعات سنويًا على الأقل، منهما اجتماعان للنظر مرة أخرى في زيادة الأجور لمحاولة الوصول لوضع ملائم ولائق للعمال وضمان الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات لها على هامش مؤتمر إطلاق موشر تنافسية المحافظات، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه هى الثانية خلال عام 2023، حيث كانت الزيادة الأولى في يناير الماضي من 2000 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم مؤخرًا ارتفعت إلى 3000 جنيه، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى إطار الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وضمان المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة راعت عند تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الحفاظ على الكيانات الاقتصادية، وعدم إرهاق أصحاب الأعمال والحيلولة دون الاستغناء عن العمالة.

كان المجلس القومي للأجور قد قرر الثلاثاء الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.
 عقد الاجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المجلس القومي للأجور الحد الادنى للأجور موشر تنافسية المحافظات

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