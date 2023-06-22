الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصول محطتيّ مياه شرب بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

حصلت محطة مياه الأحايوة المطورة بأخميم والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لترًا لكل ثانية ومحطة مياه الصوامعة المدمجة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لترًا لكل ثانية، على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بدون ملاحظات والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب.

صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وأشار المهندس حسام الدين طه، مدير الإدارة الفنية المستدامة، إلى حصول 12 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتس تبلغ إنتاجيتها 364 ألف متر مكعب يوميًا بنسبة 68% من المياه السطحية، كما حصلت 5 محطات صرف صحي على تلك الشهادة والتي تبلغ طاقتها 135224 متر مكعب لكل يوم تمثل 54% من إجمالي مياه الصرف الصحي، وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات لأهالي سوهاج.

ووجّه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

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