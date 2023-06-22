الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف المراحل التعليمية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2022، والتي تبدأ في الفترة من 8  يوليو وحتى 29 يوليو المقبل.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن امتحانات الدور الثانى لكل من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للجميع والسابع والثامن للصم، وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي، تبدأ في الفترة من  22 وحتى 26 يوليو المقبل ولمدة 5 أيام، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي للجميع من 15 وحتى 19 يوليو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للجميع في الفترة من 22 يوليو وحتى 29 يوليو المقبل ولمدة ٦ أيام.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه بالنسبة لامتحانات الأول والثاني الثانوي الفني في الفترة من 8 يوليو وحتى 19 يوليو المقبل لمدة ١١ يومًا، على أن تكون امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات يوم الأحد 9 يوليو 2023.

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي امتحانات الدور الثاني محافظ مطروح وكيل تعليم مطروح

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