الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عنصر إجرامى بحوزته 7.5 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات فى المقطم

جريدة الدستور

شنت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة حملات مكبرة وتم رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلوجراما – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتفين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(7,500,000 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مكافحة المخدرات مديرية امن القاهرة

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