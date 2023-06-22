الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض التفريط في محمود متولي رغم كثرة إصاباته

محمود متولي
محمود متولي

كشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، مصير محمود متولي لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد كثرة إصاباته المتتالية .

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني رفض فكرة رحيل اللاعب رغم غيابه مؤخراً عن المشاركة أمام حرس الحدود عقب إصابته المفاجئة في مران الفريق بعد العودة من الراحة السلبية لمدة أسبوع عقب التتويج الإفريقي علي حساب الوداد المغربي 

وأضاف أن المدير الفني طلب من الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبوعبلة وضع برنامج تأهيلي على طريقة بيرسي تاو؛ لعدم تكرار الإصابات، خاصة أن كولر لديه قناعة تامة بالمستوى الفني لـ"متولي". 

ووقال إن كولر رفض الاستعجال في قرار رحيل اللاعب أو إعارته، خاصة أن اصاباته ليست مزمنة أو متكررة في نفس المكان، وأنه بيواجه سوء حظ ليس أكثر في الفترة الأخيرة.

وتأكدت إصابة محمود متولى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى وغيابه عن مباريات  فريقه خلال الفترة القادمة، حيث أصيب في كاحل القدم خلال تدريبات الفريق  الأخيرة قبل مواجهة حرس الحدود مساء اليوم ضمن مباريات الفريق المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد أبوعبلة إصابات السويسري مارسيل كولر الميركاتو الصيفي أمام حرس الحدود بيرسى تاو محمود متولى

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