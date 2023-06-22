الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة "بيت الوطن" بمدينة الشيخ زايد

حملات إزالة
حملات إزالة

شن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء بمنطقة بيت الوطن بالمدينة بهدف منع مخالفات البناء بالمنطقة.

مخالفة قانون البناء والرسم الهندسي المعتمد لكل قطعة أراضي 

وأوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، حيث تم رصد عدد من المخالفات وازالتها على الفور، وأسفرت الحملة عن إزالة لغرف السطح بقطعتي أرض، وإزالة مبان خارج حدود قطعة أخرى، وذلك لمخالفة قانون البناء والرسم الهندسي المعتمد لكل قطعة.

عدم التهاون مع مخالفات البناء والتعامل معها بكل حزم

حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة " بيت الوطن " بمدينة الشيخ زايد

كما قامت الحملة باستكمال المرور على منطقة بيت الوطن لمواجهة آية مخالفات بنائية، حيث شدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد على عدم التهاون مع مخالفات البناء والتعامل معها بكل حزم وقوة بتنفيذ إزالات فورية وردع المخالفين وتطبيق القانون.

حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة " بيت الوطن " بمدينة الشيخ زايد

وفي سياق متصل، قرر المهندس أحمد مصطفى، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية داخل المدينة في الكتل السكانية لأحيائها المختلفة، وذلك للحفاظ على مظهر المدينة والبيئة.

حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة " بيت الوطن " بمدينة الشيخ زايد

وحرصاً على تلبية احتياجات أهالي المدينة من الأضاحي، قرر جهاز المدينة تخصيص مساحات مؤقتة بمنطقة الثورة الخضراء ليتم تجميع شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بها في مكان واحد خارج الكتلة السكانية.

وشدد المهندس أحمد مصطفى على المتابعة المستمرة لنشاط الشوادر بمنطقة الثورة الخضراء، وعدم التسبب في الإزعاج أو تلوث البيئة، ولحين انتهاء مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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