الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لمحاربة التجاعيد.. أطعمة يوصي بها أخصائي جلدية للحفاظ على نضارة البشرة

أطعمة للبشرة
أطعمة للبشرة

يمكن أن يكون إجراء تغييرات صغيرة على نظامنا الغذائي مفيدًا مثل البوتوكس، حيث يعتقد الدكتور ثيفي ماروثابو أخصائي جلدية وفقا لموقع ذا صن  أن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الفائقة يقلل من التجاعيد ويعزز الرطوبة ويمنحك توهجًا شابًا.

واجه الدهون
إذا لم نحصل على العناصر الغذائية المناسبة، ستبدو البشرة أو الطبقة العليا من بشرتنا جافة أو متقشرة أو متقطعة أو متهيجة، بينما تتقدم  الطبقة الوسطى في السن بسرعة أكبر لأنها تفقد المرونة والرطوبة.

وأوضح الخبير الذي درس الطب في جامعة أكسفورد أن الكولاجين وحمض الهيالورونيك يلعبان دورًا حيويًا، لكن الجسم يحتاج إلى الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات C و D و E والزنك والحديد والسيلينيوم والنحاس لإنتاجها.

الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون كلها مصادر رائعة للدهون الأحادية غير المشبعة، في حين أن أوميجا 3 في البذور والأسماك الزيتية مهمة للغاية

احصل على ما يكفي من الكولاجين
إضافة رائعة أخرى إلى نظامك الغذائي هي الكولاجين وهو بروتين مسؤول عن صحة المفاصل ومرونة الجلد.

ينفق الكثيرون مئات الجنيهات سنويًا على الكريمات التي تحتوي على المكوِّن السحري لكنك لست بحاجة.

يعتقد الدكتور ماروثابو أنه يمكنك الحصول على جرعة جيدة من المكملات الغذائية عن طريق الفم والتي تشمل النوع الأول من الكولاجين وثنائي الببتيدات.

خذها لمدة ثلاثة أشهر إلى جانب نظام غذائي غني بفيتامين ج والحديد ،ويبدو أنك على وشك الفوز.

حدد المشكلة
إذا كنت تعاني من حب الشباب يوصي الدكتور ماروثابو بزيادة تناولك للمكسرات والبذور والدواجن والمحار والتوابل المضادة للالتهابات مثل الكركم بدلاً من التسرع إلى أقرب عيادة.

وقال إنه من الجدير أيضًا العودة إلى الحليب كامل الدسم إذا قمت بالتبديل إلى الحليب منزوع الدسم أو شبه منزوع الدسم حيث من المرجح أن يكون محفزًا للبشرة.

نظام غذائي البوتوكس البشرة أطعمة تفيد البشرة الدهون

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