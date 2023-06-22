محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال التشطيبات الجارية بمقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود، سكرتير عام المحافظة.

ووجّه بسرعة البدء في أعمال التأسيس والفرش وتركيب الأجهزة والشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة، وربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.