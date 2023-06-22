الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتابع مركز السيطرة الموحد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال التشطيبات الجارية بمقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود، سكرتير عام المحافظة.

ووجّه بسرعة البدء في أعمال التأسيس والفرش وتركيب الأجهزة والشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة، وربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.

محافظ الوادي الجديد أعمال التشطيبات الجارية مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة تأمين تداول المعلومات الخاصة سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين

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