الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 24 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كل السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة حفاظًا على الصحة العامة.

ومن هذا المنطلق، أفاد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطرى عن قيام إدارة المجازر واللحوم بالمديرية وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا و مديرية الشئون الصحية وجهاز حماية المستهلك بالمرور الميداني على المحلات العامة وأماكن تداول اللحوم؛ للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئة وضبط المخالفين، وأسفرت عن ضبط ما يزيد على 3 أطنان و20 كجم لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شنت اللجنة المشكلة، حملة مكبرة بمركز ومدينة شبين الكوم، وتم ضبط طن و200 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات دواجن وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وفي سياق متصل، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى حملة للمرور على محلات بيع المواد الغذائية ومتابعة الحالة العامة بالشوارع بنطاق المدينة، حيث تم تحرير ٥ محاضر صحة، و٧ محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير ٥ محاضر أمن صناعي، و٣ بيئة و٤ محاضر إشغال بالطريق العام.

من جهته، وجّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري باستمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة وتشديد الرقابة الصارمة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مؤكدًا استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

إحكام الرقابة علي الأسواق استهلاك الأدمي إحكام الرقابة إدارة المجازر أبو ليمون التموين والصحة والطب البيطري 4 طن

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