محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى.. إنجاز كبير لخدمة حركة التجارة العالمية

لم تتواني الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي عن أعمال التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، ليصل قطار التنمية للموانئ التي تُعد شريان لدعم الاستثمار والصناعة وحركة الصادرات والواردات.

تطوير ميناء سفاجا البحري بدء بإنشاء محطة متعددة الأغراض، تساهم المحطة التي يتم العمل بها حاليًا في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، كذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

ويعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر، فهو الميناء الرئيسى للوجه القبلى، يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم فى تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.

يقوم ميناء سفاجا البحري بدور حيوى فى النقل والتجارة الخارجية لمصر من الخامات المعدنية وغيرها، كما يستقبل كميات كبيرة من الغلال والبضائع العامة والمعدات الثقيلة وسفر وعودة الركاب العاملين بالسعودية، ودول الخليج من مواطنى الوجه القبلى وكذلك السائحين المترددين على منطقة جنوب الوادى.

محطة متعددة الأغراض

تجري أعمال الإنشاء والتطوير لمحطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري علي قدمٍ وساق، يتم تكريك مدخل الميناء ليصل إلى 19 مترا بدلا من الغاطس الحالي والذي يسمح بدخول مراكب بغاطس من 14 إلى 15 مترا، لمواكبة خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية، ومن المتوقع إنهاء أعمال محطة الحاويات أواخر عام 2023.